Chatham House: Makadirio ya Washington Kuhusu Vita Dhidi ya Iran Yalikuwa na Makosa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Taasisi ya utafiti ya Chatham House imesema kuwa baadhi ya makadirio na dhana za Washington kuhusu matokeo ya vita dhidi ya Iran zimeonekana kuwa na makosa, huku malengo kadhaa yaliyodhaniwa kuwa ya msingi katika vita hivyo yakishindwa kufikiwa.

Kwa mujibu wa Chatham House, malengo makuu ya vita, ikiwa ni pamoja na kubadilisha mfumo wa kisiasa wa Iran, kuilazimisha Tehran kujisalimisha kisiasa na kudhoofisha kwa msingi uwezo wake wa kimkakati, hayakufikiwa.

Taasisi hiyo imeeleza kuwa mfumo wa kisiasa wa Iran haukuanguka, bali uliweza kuvuka kile kilichoelezwa kuwa ni mgogoro mkubwa ambao awali ulidhaniwa kuwa unaweza kuhatarisha uwepo wake.

Chatham House pia imesema kuwa matukio yaliyotokea katika kipindi cha miezi mitano iliyopita yanaonyesha kwamba tathmini kuhusu kuangamizwa kwa uwezo wa kijeshi wa Iran zilikuwa za haraka na zisizo sahihi kikamilifu.

Kwa mujibu wa taasisi hiyo, Iran bado imehifadhi uwezo wake katika nyanja za makombora na ndege zisizo na rubani, licha ya mashambulizi na shinikizo la kijeshi lililokabiliwa.

Chatham House imeongeza kwamba badala ya kutegemea ushindi wa haraka katika vita vifupi, Iran imefuata mkakati unaoweza kuelezwa kama “uchakavu wa kimkakati”, unaolenga kuendelea kuweka shinikizo kwa mpinzani kwa muda mrefu.

Taasisi hiyo imeeleza kwamba mwenendo huo unaonyesha umuhimu wa kutathmini upya baadhi ya dhana zilizotumika na Washington katika kutabiri matokeo ya mzozo wa kijeshi na Iran.

Kwa ujumla, tathmini ya Chatham House inaonyesha kwamba uwezo wa Iran wa kuendelea na mfumo wake wa kisiasa, pamoja na kuhifadhi sehemu muhimu ya uwezo wake wa makombora na ndege zisizo na rubani, umekuwa miongoni mwa mambo ambayo hayakulingana na baadhi ya matarajio ya awali ya Washington.