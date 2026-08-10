Velayati: Maono ya kimkakati ya Mohsen Rezaei ni nguzo muhimu katika kulinda usalama na maslahi ya kitaifa ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Mshauri wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa Iran katika masuala ya kimataifa, Ali Akbar Velayati, amempongeza Meja Jenerali Mohsen Rezaei kwa kuteuliwa kuwa Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, akisisitiza kuwa maono yake ya kimkakati na moyo wake wa kimapinduzi vitakuwa nguzo muhimu katika kulinda usalama na maslahi ya kitaifa ya Iran.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Welayati ametoa ujumbe huo wa pongezi kupitia chapisho aliloliweka kwenye mtandao wa kijamii wa X, akimpongeza Rezaei kufuatia uteuzi wake katika nafasi hiyo muhimu.

Welayati amesema kuwa, kutokana na kumfahamu kwa muda mrefu Rezaei kama ndugu na rafiki yake wa karibu, ana imani kuwa maono yake ya kimkakati, uzoefu wake na moyo wake wa kimapinduzi vitachangia kwa ufanisi katika kulinda usalama wa Iran na maslahi yake ya kitaifa.

Aidha, Welayati ameeleza kuwa katika kipindi hiki ambacho eneo la Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla linakabiliwa na mabadiliko makubwa ya kijiografia na kisiasa, uteuzi wa viongozi wenye uzoefu na waliokomaa katika mazingira magumu ya kiutawala unaonesha hekima na mtazamo mpana wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Amesema kuwa kuwaamini na kuwapa majukumu nyeti viongozi wenye uzoefu, ambao wamelelewa katika Shule ya Imam Khomeini na Mapinduzi ya Kiislamu, na kujenga uzoefu wao kupitia nyanja mbalimbali za uongozi na usimamizi katika mazingira magumu, ni jambo linalodhihirisha busara na mtazamo wa mbali wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Uteuzi wa Mohsen Rezaei katika nafasi ya Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa unafanyika katika kipindi ambacho Iran na eneo la Mashariki ya Kati linakabiliwa na changamoto na mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiusalama.