Kamanda Hatami: Uzoefu wa Mohsen Rezaei ni nyongeza muhimu katika Sekretarieti ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Kamanda Mkuu wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Meja Jenerali Amir Hatami, amempongeza Meja Jenerali Mohsen Rezaei kufuatia kuteuliwa kuwa mwakilishi wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika Baraza Kuu la Usalama wa Taifa na kuwa Katibu wa baraza hilo.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Meja Jenerali Hatami amesema katika ujumbe wake wa pongezi kwamba uteuzi huo unaonesha imani kubwa iliyowekwa kwa uzoefu, ujuzi, kujitolea, busara na uwezo wa Rezaei katika nyanja za usalama wa taifa na masuala ya kimkakati ya Iran.

Hatami amesema kuwa Rezaei amejenga uzoefu mkubwa kupitia miaka mingi ya utumishi wa dhati katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akishika nyadhifa mbalimbali muhimu na zenye ushawishi katika nyanja za kiutendaji na kimkakati.

Ameongeza kuwa miongoni mwa majukumu muhimu aliyowahi kuyashika Rezaei ni kuwa Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) wakati wa kipindi cha Ulinzi Mtakatifu, yaani vita vya Iran na Iraq vilivyolazimishwa na utawala wa Saddam Hussein dhidi ya Iran kuanzia mwaka 1980 hadi 1988.

Hatami pia ametaja nafasi ya Rezaei kama Katibu wa Baraza la Kutambua Maslahi ya Mfumo (Expediency Discernment Council), pamoja na majukumu mengine muhimu ya kiutendaji na kimkakati aliyowahi kuyatekeleza.

Kamanda Mkuu wa Jeshi la Iran amesisitiza kuwa uzoefu huo mpana wa Rezaei, pamoja na ujuzi wake katika masuala ya usalama na mikakati ya kitaifa, utakuwa nyongeza yenye thamani kwa Sekretarieti ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa na utasaidia katika kutekeleza majukumu yake muhimu kwa ajili ya kulinda maslahi ya kitaifa ya Iran.