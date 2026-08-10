Meja Jenerali Abdollahi: Uwepo wa Rezaei katika Baraza la Usalama wa Taifa utaimarisha uratibu kati ya uwanja wa vita na diplomasia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Kamanda wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya, Meja Jenerali Ali Abdollahi, amesema kuwa uwepo wa Meja Jenerali Mohsen Rezaei katika Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran utaimarisha uratibu wa kimkakati kati ya shughuli za uwanjani na juhudi za kidiplomasia, pamoja na masuala ya kiusalama, kiuchumi na kisiasa.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Meja Jenerali Abdollahi ametoa kauli hiyo katika ujumbe wake wa kumpongeza Rezaei kufuatia kuteuliwa kwake kuwa Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa na mwakilishi wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika baraza hilo.

Abdollahi amesema uwepo wa Rezaei katika Baraza Kuu la Usalama wa Taifa unaweza kuleta mabadiliko ya kiwango kipya katika uratibu wa kimkakati kati ya uwanja na diplomasia, pamoja na kuimarisha uhusiano kati ya usalama wa kiuchumi na kisiasa.

Ameeleza kuwa uzoefu wa Rezaei unaweza kusaidia katika kuendeleza mkakati unaounganisha mahitaji ya upinzani na muqawama na matakwa ya utawala na uongozi wa nchi, katika kipindi ambacho Iran inakabiliwa na mazingira magumu na changamoto mbalimbali.

Meja Jenerali Abdollahi pia amesisitiza kuwa historia ya Rezaei imejaa mafanikio na uzoefu mkubwa katika nyanja mbalimbali za uongozi wa kiusalama na kimkakati.

Ametaja miongoni mwa uzoefu huo uongozi wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) wakati wa miaka minane ya Ulinzi Mtakatifu, pamoja na jukumu lake katika kuanzisha Shirika la Ujasusi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Aidha, amesema Rezaei alihudumu kwa kipindi cha miaka 24 kama Katibu wa Baraza la Kutambua Maslahi ya Mfumo, na pia alikuwa na nafasi muhimu katika kuandaa sera za kiuchumi na kubuni dira ya mustakabali wa Iran.

Kwa mujibu wa Abdollahi, uzoefu huo mpana unaonesha kuwa Rezaei ana uwezo, umahiri na sifa adimu za kiutendaji na kimkakati, ambazo zinamwezesha kukabiliana kwa ufanisi na mazingira magumu ambayo nchi inapitia kwa sasa.

Ameeleza matumaini kwamba uzoefu na uwezo huo utachangia katika kuimarisha uratibu wa kimkakati wa Iran na kusaidia katika kukabiliana na changamoto za sasa za kitaifa.