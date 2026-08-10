Baqaei: Uamuzi kuhusu hati ya Mkataba wa Hali ya Kisheria ya Bahari ya Caspian ni jukumu la Bunge la Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ismail Baqaei, amesema kuwa uamuzi kuhusu hati ya Mkataba wa Hali ya Kisheria ya Bahari ya Caspian uko chini ya mamlaka ya Bunge la Ushauri la Kiislamu la Iran (Majlis).

Baqaei amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran huzingatia maslahi na manufaa ya kitaifa wakati wa kufanya maamuzi kuhusu nyaraka na mikataba ya kimataifa.

Akizungumza katika mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika Jumatatu, amesema suala la kuidhinisha hati ya Mkataba wa Hali ya Kisheria ya Bahari ya Caspian litarejea katika Bunge la Iran baada ya kukamilika kwa hatua zote za kuichunguza, kwa kuzingatia masharti ya Katiba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Baqaei pia amezungumzia Siku ya Waandishi wa Habari, akitoa kumbukumbu kwa wanadiplomasia wa Iran waliouawa katika shambulio la kigaidi dhidi ya Ubalozi Mdogo wa Iran mjini Mazar-i-Sharif, Afghanistan, tarehe 8 Agosti 1998, pamoja na Mahmoud Saremi, mwandishi wa Shirika la Habari la Iran (IRNA), aliyeuawa katika tukio hilo.

Msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje amesema kuuawa kwa mwandishi huyo pamoja na wanadiplomasia wa Iran kuna ujumbe na maana kubwa, kwa kuwa wote walikuwa wakitekeleza majukumu yao katika mstari wa mbele wa kulinda maslahi ya kitaifa na kueleza ukweli na uhalisia unaohusiana na Iran.

Amesisitiza kuwa kumbukumbu ya waathirika hao inaonesha umuhimu wa jukumu la wanadiplomasia na waandishi wa habari katika kulinda maslahi ya taifa na kuwasilisha taarifa na ukweli kwa umma.