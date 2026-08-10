Msemaji wa IRGC: Akili bandia ilishindwa katika vita vya adui dhidi ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), Brigedia Jenerali Hossein Mohebi, amesema kuwa teknolojia za kisasa na akili bandia zilizotumiwa na adui katika vita vya hivi karibuni dhidi ya Iran hazikuweza kufikia malengo yaliyokusudiwa.

Brigedia Jenerali Mohebi amesema kuwa katika vita hivyo, adui alijaribu kutumia teknolojia za kisasa zaidi za kijeshi, akili bandia, mifumo ya programu za uongozi na udhibiti, pamoja na taarifa kutoka kwenye satelaiti na ndege zisizo na rubani, kwa lengo la kuchambua uwezo wa Iran na kubaini malengo yake.

Hata hivyo, amesema juhudi hizo za kiteknolojia hatimaye zilishindwa mbele ya mambo ambayo yalikuwa na nafasi muhimu katika kuimarisha uwezo wa Iran.

Kwa mujibu wa msemaji huyo, miongoni mwa mambo yaliyomshinda adui ni nguvu ya taasisi, imani, umoja, mshikamano na utashi wa wananchi wa Iran.

Mohebi amesisitiza kuwa uzoefu huo umeonesha kwamba licha ya maendeleo makubwa ya kiteknolojia na matumizi ya akili bandia katika vita vya kisasa, uwezo wa kitaifa haujengwi na teknolojia pekee, bali pia unategemea mshikamano wa jamii, imani, utayari wa taasisi na utashi wa wananchi.