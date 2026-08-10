Ejei kwa Katibu mpya wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa: Kulitumikia taifa la Kiislamu ni wajibu wa lazima

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Mkuu wa Mamlaka ya Mahakama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Gholam-Hossein Mohseni Ejei, amemtumia ujumbe wa pongezi Mohsen Rezaei kufuatia kuteuliwa kwake kuwa Katibu mpya wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, akimtakia mafanikio katika kutekeleza jukumu hilo muhimu.

Katika ujumbe wake, Ejei amesema kuwa kulitumikia taifa la Kiislamu ni wajibu wa lazima, na kwamba katika mazingira ya sasa, kutekeleza wajibu huo kunahitaji imani, kujitolea na utayari wa kusimama katika mstari wa mbele wa kulinda maslahi ya taifa.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, Ejei amesema kuwa Iran inapitia kipindi ambacho nguvu za ukafiri na ubeberu zinatumia uwezo wao wote, kupitia sera za kulazimisha na uchokozi, katika juhudi za kuichosha Iran, kudhoofisha misingi ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu na kuvunja uhusiano kati ya wananchi na serikali.

Amesema kukabiliana na njama hizo hakuwezi kufanywa ipasavyo isipokuwa na wale wanaojitambua kuwa ni wanajeshi katika uwanja huu, wakiwa na imani thabiti na wakiongozwa chini ya mwongozo wa Wilayat.

Ejei amesisitiza umuhimu wa viongozi na watendaji wa serikali kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu, kujitolea na kwa kuzingatia maslahi ya taifa, hasa katika kipindi ambacho Iran inakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama na kisiasa.

Ametoa wito wa kuimarishwa kwa mshikamano na utayari wa kitaifa katika kukabiliana na njama zinazolenga kudhoofisha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuvuruga uhusiano uliopo kati ya wananchi na mfumo wa utawala.