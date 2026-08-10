Kaimu Waziri wa Ulinzi: Uwepo wa viongozi wenye uzoefu katika nafasi za kimkakati ni faida kwa kulinda maslahi ya taifa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Kaimu Waziri wa Ulinzi na Msaada kwa Vikosi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Majid Ibn al-Reza, amempongeza Meja Jenerali Mohsen Rezaei kufuatia kuteuliwa kwake kuwa Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa na mwakilishi wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika baraza hilo.

Katika ujumbe wake wa pongezi, Ibn al-Reza amesema kuwa uwepo wa watu wenye imani, kujitolea, uelewa na uzoefu mkubwa katika nafasi za kimkakati za nchi ni faida muhimu kwa Iran.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran IRNA, likinukuu Wizara ya Ulinzi na Msaada kwa Vikosi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Ibn al-Reza amesema kuwa wataalamu na viongozi wenye sifa hizo wana nafasi muhimu katika kuongoza na kulinda maslahi ya kitaifa pamoja na kuimarisha nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Katika ujumbe huo, amemuelekea Rezaei kwa kusema: “Ndugu yangu mpendwa, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, nakupongeza kwa moyo wangu wote kwa kuteuliwa kuwa Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa na mwakilishi wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika baraza hili.”

Ibn al-Reza ameeleza matumaini kwamba Rezaei, kwa kuzingatia uzoefu wake mkubwa na historia yake ya utumishi katika nyadhifa muhimu za kitaifa, atafanikiwa katika kutekeleza majukumu yake mapya na kuchangia katika kulinda maslahi ya taifa na kuimarisha uwezo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.