Aref: Iran Iongeze Usalama wa Mtandao na Ulinzi wa Kiraia Kukabiliana na Njama za Adui

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- TEHRAN: Makamu wa Kwanza wa Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Reza Aref, amesisitiza umuhimu wa kuimarisha usalama wa mtandao na ulinzi wa kiraia nchini humo, akionya kuwa maadui hawatasitisha njama zao dhidi ya Iran.

Aref ameyasema hayo katika kikao cha Baraza la Sayansi na Teknolojia ya Usalama wa Mtandao (AFTA), ambapo amesisitiza haja ya kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha uwezo wa nchi katika eneo la usalama wa mtandao.

Amesema kuwa licha ya kushindwa kwa adui katika makabiliano yake ya hivi karibuni dhidi ya wananchi wa Iran, hakuna sababu ya kupunguza tahadhari, kwani adui ataendelea na njama na mipango yake.

Kwa mujibu wa Aref, hali hiyo inahitaji Iran kuwa katika kiwango cha juu cha tahadhari, maandalizi na utayari, hususan katika kukabiliana na vitisho vinavyoweza kulenga miundombinu na mifumo muhimu ya nchi kupitia anga ya mtandao.

Aref pia amesisitiza umuhimu wa kutekeleza malengo yaliyowekwa katika nyaraka za maendeleo ya taifa, akibainisha kuwa Iran inalenga kufikia nafasi ya kwanza katika eneo katika sekta ya teknolojia za kisasa na kuwa na ushawishi katika nyanja hizi duniani.

Amesema kuwa kufikia malengo hayo ni suala lenye umuhimu mkubwa wa kitaifa na ni wajibu unaopaswa kupewa kipaumbele.

Makamu huyo wa Kwanza wa Rais ameongeza kuwa uimarishaji wa sayansi, teknolojia na uwezo wa kitaalamu katika sekta ya usalama wa mtandao ni miongoni mwa mahitaji muhimu ya kulinda maslahi ya taifa na kuhakikisha utayari wa nchi katika kukabiliana na vitisho vipya.

Amesisitiza kwamba uwekezaji katika teknolojia za kisasa, pamoja na kuimarisha wataalamu na miundombinu ya usalama wa mtandao, ni hatua muhimu katika kulinda taifa na kuendeleza uwezo wake wa kiteknolojia.

Kwa mtazamo huo, Iran inaendelea kuweka mkazo katika kuimarisha uwezo wake wa ndani katika teknolojia za kisasa, usalama wa mtandao na ulinzi wa miundombinu muhimu, huku ikisisitiza umuhimu wa kuwa tayari kukabiliana na changamoto na vitisho vinavyoweza kujitokeza.