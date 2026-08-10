Rais Pezeshkian Amteua Mohsen Rezaei kuwa Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- TEHRAN: Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amemteua Mohsen Rezaei kuwa Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, kupitia amri rasmi ya uteuzi.

Katika amri hiyo, Rais Pezeshkian amemshukuru na kumpongeza Mohammad Bagher Zolghadr kwa juhudi zake za dhati na zenye thamani alizozifanya katika kipindi alichokuwa akihudumu katika nafasi hiyo.

Rais Pezeshkian amesema uteuzi huo umefanyika kwa kuzingatia Ibara ya 176 ya Katiba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, pamoja na uteuzi wa Rezaei kuwa mwakilishi wa Kiongozi wa Mapinduzi katika Baraza Kuu la Usalama wa Taifa.

Aidha, ameeleza kuwa uzoefu, uwezo, kujitolea na historia ya utendaji ya Rezaei vimezingatiwa katika kumpa jukumu hilo.

Katika amri hiyo, Rais Pezeshkian amemtaka Katibu mpya wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa kutekeleza majukumu yake kwa bidii, akimtegemea Mwenyezi Mungu na kufanya kazi kwa kuzingatia maelekezo ya Kiongozi Mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu.

Pia amemtaka kutumia uwezo wote wa kimwili na kiroho wa taifa, sambamba na kuimarisha uratibu wa karibu na wajumbe wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa.

Rais wa Iran amesisitiza pia umuhimu wa kuwepo kwa usimamizi makini na wa busara katika kuhakikisha shughuli za Sekretarieti ya Baraza zinaendeshwa kwa ufanisi, pamoja na kuimarisha ushirikiano na uratibu baina ya taasisi mbalimbali zinazohusika na masuala ya usalama.

Kwa mujibu wa amri hiyo, moja ya vipaumbele muhimu ni kufuatilia na kubainisha masuala na hatari zinazohusiana na usalama wa taifa, hususan vitisho vinavyoibuka na vile vinavyohusiana na teknolojia za kisasa.

Pezeshkian pia amesisitiza umuhimu wa kufafanua upya dhana za kimkakati na kupitisha mtazamo wa kisasa, wenye busara na unaozingatia matarajio ya wananchi katika kushughulikia masuala ya usalama wa taifa.

Hatua hizo zinalenga kuhakikisha usalama endelevu katika ngazi za kitaifa, kikanda na kimataifa, huku zikilenga kulinda Mapinduzi ya Kiislamu, kuhakikisha maslahi ya taifa kwa heshima na uwezo, kuimarisha umoja wa kitaifa, pamoja na kulinda uadilifu wa ardhi na mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Mohsen Rezaei - Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran