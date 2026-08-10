Uchambuzi: Mohsen Rezaei Ateuliwa Kuwa Mtu Muhimu wa Usalama wa Taifa Iran - Ni Jenerali Mkongwe Mwenye Uzoefu Mkubwa Katika Masuala ya Usalama

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - TEHRAN: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imemteua Jenerali Mohsen Rezaei kuwa Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, katika mabadiliko muhimu ndani ya chombo hicho cha juu kinachoratibu masuala ya usalama, ulinzi na sera za kimkakati za taifa.

Uteuzi wa Rezaei umetangazwa leo, Jumatatu, Agosti 10, 2026, na unamfanya mwanajeshi huyo mkongwe kurejea katika nafasi ya juu ya maamuzi ya kiusalama nchini Iran. Amechukua nafasi hiyo kutoka kwa Mohammad Bagher Zolqadr.

Rezaei ni mmoja wa makamanda mashuhuri katika historia ya kisasa ya Iran, akiwa aliwahi kuongoza Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) kwa kipindi kirefu. Pia amewahi kushika nyadhifa mbalimbali za kisiasa na kiutawala, jambo linalompa uzoefu mpana katika masuala ya kijeshi, kisiasa na usalama wa taifa.

Uteuzi wake unafanyika katika kipindi ambacho Iran inakabiliwa na mazingira magumu ya kiusalama na mvutano mkubwa wa kikanda. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa, Rezaei pia ameteuliwa kuwa mwakilishi wa Kiongozi Mkuu katika Baraza hilo, hatua inayoongeza uzito wa nafasi yake katika muundo wa juu wa usalama wa taifa.

Kwa historia yake ya muda mrefu katika uongozi wa kijeshi, Rezaei anatambulika kama mmoja wa makamanda wenye uzoefu mkubwa nchini Iran. Uzoefu wake katika vita vya Iran na Iraq, pamoja na miaka yake ya uongozi ndani ya IRGC, umemfanya kuwa mwanasiasa na mwanajeshi mwenye ufahamu mpana wa masuala ya vita, ulinzi na mikakati ya usalama.

Kwa mtazamo wa wachambuzi, kurejea kwa mtu mwenye historia ya kijeshi kama Rezaei katika nafasi hii kunafuatiliwa kwa karibu, hasa kutokana na mazingira ya sasa ya usalama na mazungumzo yanayohusisha Iran na Marekani. Hata hivyo, taarifa rasmi ya uteuzi wake haikutoa maelezo ya kina yanayoonyesha kwamba uteuzi huo unamaanisha mabadiliko rasmi katika sera ya Iran.

Rezaei, ambaye amekuwa katika ulingo wa uongozi wa kijeshi na kisiasa kwa miongo kadhaa, sasa anakuwa mmoja wa watu muhimu katika mfumo wa juu wa usalama wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Kwa hiyo, uteuzi wake unatajwa na waangalizi kama hatua inayostahili kufuatiliwa kwa karibu, kutokana na uzoefu wake wa muda mrefu katika masuala ya kijeshi, usalama wa taifa na mikakati ya kukabiliana na changamoto za nje.

Kwa kifupi, Iran imemleta tena mwanajeshi mkongwe mwenye uzoefu mkubwa katika moja ya nafasi nyeti zaidi za usalama wa taifa — Mohsen Rezaei sasa ndiye Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.