Wafanyakazi wa Majeshi ya Iran Watangaza Utayari Kamili wa Kutoa Msaada wa Kimkakati kwa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Tehran, Iran: Mkuu wa Wafanyakazi wa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Meja Jenerali Ali Abdollahi, amesisitiza utayari kamili na wa kina wa Makao Makuu ya Wafanyakazi wa Majeshi ya Iran kutoa msaada, ushirikiano na uungaji mkono wa kimkakati kwa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC).

Meja Jenerali Abdollahi ametoa kauli hiyo katika ujumbe wake wa pongezi kwa Meja Jenerali Ahmad Vahidi kufuatia kuteuliwa kwake kuwa Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, akisema uteuzi huo unaonesha wazi uwezo, uzoefu na sifa zake za kipekee katika nyanja za kijeshi na kimkakati.

Amesema hatua hiyo ni hatua muhimu ya kimkakati katika kuimarisha usalama endelevu na kuendeleza uwezo wa mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Aidha, Mkuu huyo wa Wafanyakazi wa Majeshi ya Iran amepongeza juhudi za muda mrefu za Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi katika kulinda Mapinduzi ya Kiislamu, hususan katika nyanja za ulinzi, usalama na kukabiliana na changamoto za kijamii na kiuchumi.

Meja Jenerali Abdollahi amesema Makao Makuu ya Wafanyakazi wa Majeshi yako tayari kikamilifu kuendelea kutoa msaada na ushirikiano wa kimkakati kwa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi, huku akieleza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha uwezo wa taifa kukabiliana na vitisho vya kisasa.

Kwa mujibu wa ujumbe huo, Iran inalenga kuimarisha uwezo wa ulinzi na usalama wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi kulingana na mabadiliko ya vitisho vya kisasa na vilivyo tata katika ngazi ya kikanda na nje ya ukanda huo.

Vilevile, imeelezwa kuwa kuna mpango wa kuendeleza na kuboresha vifaa, mifumo na miundo ya kiutendaji kwa kuzingatia teknolojia za kisasa pamoja na mahitaji ya uwanja wa operesheni.

Mkuu huyo wa Wafanyakazi wa Majeshi pia amesisitiza umuhimu wa kuhakikisha mahitaji ya kiutendaji yanapatikana kwa wakati katika maeneo mbalimbali, yakiwemo makombora, ndege zisizo na rubani, shughuli za kijeshi baharini na ardhini, anga za mtandao pamoja na vita visivyo na uwiano.

Aidha, amesema uratibu kati ya vikosi mbalimbali vya kijeshi utaendelea kuimarishwa ili kutumia kwa kiwango cha juu uwezo wa ulinzi wa Iran na kuongeza utayari pamoja na uwezo wa kuzuia vitisho.

Katika ujumbe huo, Meja Jenerali Abdollahi pia amesisitiza umuhimu wa kuimarisha uwezo wa Kikosi cha Uhamasishaji wa Wananchi (Basij), akikitaja kuwa ni rasilimali kubwa ya wananchi na moja ya nguzo muhimu katika maeneo mbalimbali ya kulinda Mapinduzi ya Kiislamu.

Amesema kuimarisha mshikamano, uratibu na ushirikiano wa kimkakati kati ya vikosi mbalimbali vya kijeshi nchini kutachangia kuongeza utayari wa kiulinzi na uwezo wa kuzuia vitisho, pamoja na kukabiliana na kile alichokiita vitisho na njama dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Abdollahi ampongeza Mustafa Izadi

Katika hatua nyingine, Mkuu wa Wafanyakazi wa Majeshi ya Iran alimtumia ujumbe tofauti wa pongezi Brigedia Jenerali Mustafa Izadi kufuatia kuteuliwa kwake kuwa Naibu Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Meja Jenerali Abdollahi amesema uzoefu mkubwa wa Brigedia Jenerali Izadi katika nyanja za ulinzi, utawala na masuala ya kimkakati ni msingi muhimu wa kufanikisha malengo ya uongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika kuimarisha utayari wa kiutendaji na kiuanda wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi.

Amesema uzoefu huo utasaidia katika mgawanyo na utekelezaji wa majukumu kwa namna inayokwenda sambamba na maelekezo ya Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi.

Meja Jenerali Abdollahi pia ameonesha matumaini kwamba, kutokana na uratibu na ushirikiano wa kimkakati uliopo kati ya Makao Makuu ya Wafanyakazi wa Majeshi na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi, pamoja na msaada na ushirikiano wa Brigedia Jenerali Izadi kwa Kamanda Mkuu mpya wa IRGC, taasisi hiyo itaendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi.

Amesema ushirikiano huo utaiwezesha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi kuimarisha zaidi uwezo wake wa kiulinzi na kuongeza uwezo wa kuzuia vitisho, sambamba na kulinda mafanikio ya Mapinduzi ya Kiislamu.

Mwisho wa ujumbe wake, Meja Jenerali Ali Abdollahi amewaombea mafanikio na heshima viongozi, makamanda na wanajeshi wote wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, chini ya uongozi na maelekezo ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu na Amiri Jeshi Mkuu, Ayatullah Sayyid Mojtaba Husayni Khamenei.