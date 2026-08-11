Msemaji wa IRGC: Vita vya Ramadhani Viliweka Wazi Udhaifu wa Kimkakati wa Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Qom, Iran: Msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), Brigedia Jenerali Hossein Mohebi, amesema Vita vya Ramadhani vilisababisha sehemu ya gharama za vita kurejea kwa Marekani na washirika wake, huku vikifichua udhaifu wa kimkakati wa Marekani na kuonesha athari ya nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mizania ya kijeshi, kiuchumi na kisiasa.

Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha Siku ya Waandishi wa Habari mjini Qom, Brigedia Jenerali Mohebi amesema Marekani katika vita vingi imekuwa ikijaribu kuhamishia nchi nyingine gharama za vita na kupigana vita mbali na ardhi yake.

Hata hivyo, amesema mlingano huo ulibadilika wakati wa Vita vya Ramadhani, ambapo sehemu ya gharama za vita ilirejea upande wa Marekani na washirika wake.

Kwa mujibu wa msemaji huyo, hali hiyo iliwezekana kutokana na uwezo wa Kikosi cha Quds, Majeshi ya Iran na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, ambao waliweza kuhamisha gharama za vita kwenda upande wa pili.

Brigedia Jenerali Mohebi amesema wakati wa vita, Marekani ilitishia kulenga miundombinu ya Iran iwapo Jamhuri ya Kiislamu ingesalimu amri.

Iran, kwa upande wake, ilijibu kwamba miundombinu ya Marekani, washirika wake na utawala wa Kizayuni nayo ingelengwa endapo mashambulizi yangeendelea.

Amesema baada ya Marekani kulenga uwanja wa gesi wa South Pars na eneo la viwanda la Assaluyeh, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi lilifanya mashambulizi kadhaa kwa makombora ya masafa marefu, yenye usahihi mkubwa na nguvu dhidi ya miundombinu inayohusishwa na Marekani, utawala wa Kizayuni na washirika wao.

Aidha, amesema vita hivyo vilisababisha matumizi makubwa ya silaha za kimkakati za Marekani ambazo Washington inazihitaji kwa kiwango kikubwa, akisisitiza kuwa kujaza upungufu huo hakutawezekana kwa muda mfupi.

Msemaji huyo amesema ujumbe wa Iran ulikuwa wazi: Tishio lolote kutoka Marekani litajibiwa kwa tishio linalolingana, na utekelezaji wa vitisho vya Washington utaiweka Marekani katika gharama kubwa zaidi.

Athari katika biashara na usafirishaji wa kimataifa

Brigedia Jenerali Mohebi amesema Vita vya Ramadhani pia vilikuwa na athari kubwa katika minyororo ya kimataifa ya usambazaji, hususan katika sekta za mafuta na bidhaa zake, mbolea na malighafi.

Ameeleza kuwa kabla ya vita, kati ya meli 125 hadi 140 zilikuwa zikitoka katika Ghuba ya Uajemi kila siku, lakini wakati wa vita idadi hiyo ilishuka hadi takribani meli 6 au 7.

Aidha, amesema karibu meli 1,300 zilizokuwa zimebeba mizigo zilisitishwa katika eneo la Mlango wa Hormuz, hali iliyosababisha kuongezeka kwa gharama za usafirishaji na bima, pamoja na kuchelewa kwa meli katika Ghuba ya Uajemi.

Kwa mujibu wa Brigedia Jenerali Mohebi, athari hizo ziliendelea hadi kwenye masoko ya fedha pamoja na minyororo ya kimataifa ya usambazaji wa chakula na bidhaa.

Mlango wa Hormuz waelezwa kuwa sehemu ya nguvu za kimkakati za Iran

Msemaji huyo wa IRGC amesema Vita vya Ramadhani vilirejesha umuhimu wa jiografia katika hesabu za vita na nguvu za kijeshi.

Amesema Mlango wa Hormuz kwa Iran haupaswi kuonekana tena kama njia ya kiuchumi pekee, bali pia ni sehemu ya nguvu za kimkakati za Jamhuri ya Kiislamu.

Brigedia Jenerali Mohebi pia amedai kuwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi umepungua kwa kiasi kikubwa.

Amesema wakati wa kipindi cha Vita vya Kujihami Vitakatifu, Marekani ilikuwa na zaidi ya meli 100 za kivita katika eneo hilo, huku kabla ya Vita vya Ramadhani ikiwa na takribani meli 30 hadi 40, na kudai kuwa kwa sasa hakuna meli ya kivita ya Marekani katika Ghuba ya Uajemi.

Tofauti kati ya Marekani na Ulaya

Akizungumzia msimamo wa Ulaya, Brigedia Jenerali Mohebi amesema Ulaya haikuandamana kikamilifu na Marekani wakati wa Vita vya Ramadhani, licha ya Washington kuwa imezoea kupata uungaji mkono wa Ulaya katika vita na misimamo yake mbalimbali ya kisiasa.

Amesema hata hatua ya Marekani ya kuwaondoa wanajeshi 5,000 kutoka Ujerumani haikubadilisha msimamo wa Ulaya, bali tofauti hizo zilienea hadi katika uhusiano kati ya Washington na Jumuiya ya Kujihami ya Atlantiki ya Kaskazini (NATO).

Ameongeza kuwa NATO ililaani, katika usiku wa kwanza wa shambulio la utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon, shambulio hilo.

Brigedia Jenerali Mohebi amehitimisha kwa kusisitiza kwamba Vita vya Ramadhani vilionesha kwa kiwango kikubwa namna uwezo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unavyoweza kuathiri mizania ya kijeshi, kiuchumi na kisiasa katika eneo na duniani.