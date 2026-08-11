Rais Pezeshkian Ampongeza Admiral Ali Azmaei kwa Kuteuliwa Kuwa Kamanda wa Jeshi la Wanamaji la IRGC

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Tehran, Iran: Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amemtumia ujumbe wa pongezi Admiral Ali Azmaei kufuatia kuteuliwa kwake kuwa Kamanda wa Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC).

Katika ujumbe wake, Rais Pezeshkian amesema ana imani kwamba Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi, kupitia uzoefu na hatua za busara za kamanda wake mpya, litaendelea kutekeleza kwa uwezo na hekima jukumu lake la kulinda mipaka ya bahari na maslahi ya kitaifa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Rais Pezeshkian amesisitiza kwamba usalama wa mipaka ya bahari ya Iran na ulinzi wa maslahi ya nchi hiyo katika bahari ni sehemu muhimu ya maslahi ya kitaifa na nguzo za nguvu za kimkakati za taifa.

Ameeleza kuwa mabadiliko ya kikanda na kimataifa yameonesha kuongezeka kwa umuhimu wa njia za majini zinazozunguka Iran, jambo ambalo limeifanya nafasi ya Kamanda wa Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi kuwa nyeti na yenye umuhimu mkubwa.

Rais Pezeshkian pia amesifu uzoefu mkubwa wa Admiral Ali Azmaei katika nyanja mbalimbali za Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi, pamoja na uelewa wake kuhusu mahitaji ya uwepo imara, makini na wenye uelewa wa kina katika bahari.

Amesema ana imani kwamba Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi litaendelea kutekeleza jukumu lake la kulinda mipaka ya bahari na maslahi ya kitaifa ya Iran kwa uwezo na busara, chini ya uongozi na uzoefu wa kamanda wake mpya.

Rais Pezeshkian amempongeza Admiral Ali Azmaei kwa uteuzi huo na kumtakia mafanikio katika kutekeleza majukumu yake mapya.

Mwisho wa ujumbe wake, Rais Pezeshkian ameheshimu kumbukumbu ya Shahidi Admiral Ali-Reza Tangsiri, huku akimuombea Admiral Azmaei mafanikio na msaada wa Mwenyezi Mungu katika kutekeleza majukumu yake na kufanikisha maelekezo ya Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Iran, chini ya baraka na uongozi wa Mwenyezi Mungu na Imam wa Zama (aj).