Rais Pezeshkian Ampongeza Meja Jenerali Ali Abdollahi kwa Kuteuliwa Kuwa Mkuu wa Wafanyakazi wa Majeshi ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Tehran, Iran: Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amemtumia ujumbe wa pongezi Meja Jenerali wa Anga Ali Abdollahi kufuatia kuteuliwa kwake kuwa Mkuu wa Wafanyakazi wa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Katika ujumbe huo, Rais Pezeshkian amesisitiza kwamba uzoefu mkubwa wa Meja Jenerali Abdollahi katika nyanja mbalimbali za uongozi, pamoja na mchango wake katika kulinda nchi, utakuwa msingi muhimu katika kutekeleza jukumu lake jipya.

Rais Pezeshkian amesema Serikali ya Umoja wa Kitaifa inayaona Majeshi ya Iran kuwa miongoni mwa nguzo kuu za nguvu, usalama na uhuru wa nchi.

Amesisitiza pia umuhimu wa kuimarisha ushirikiano na uratibu kati ya taasisi mbalimbali za mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu, kwa lengo la kulinda usalama wa taifa, maslahi ya kitaifa na umoja wa ardhi ya Iran.

Aidha, Rais Pezeshkian ameonesha imani kwamba Meja Jenerali Abdollahi, kupitia mtazamo wake wa kimkakati na uwezo wa kutazama changamoto za baadaye, atachangia katika kuimarisha uratibu kati ya vikosi mbalimbali vya Majeshi ya Iran na kuongeza uwezo wa nchi wa kuzuia vitisho.

Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amemtakia Meja Jenerali Ali Abdollahi mafanikio katika jukumu lake jipya, huku akilitakia Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran heshima, nguvu na uwezo zaidi katika kulinda nchi na maslahi yake ya kitaifa.