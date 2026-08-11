Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan Aelekea Tehran kwa Mazungumzo na Viongozi wa Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Islamabad, Pakistan: Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan, Seneta Mohsin Raza Naqvi, ameondoka mji mkuu wa Pakistan, Islamabad, kuelekea Tehran, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa ajili ya kufanya mazungumzo na viongozi wa Iran.

Kwa mujibu wa chanzo cha kidiplomasia kilichonukuliwa na Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (IRNA), Waziri Naqvi ameondoka Islamabad saa chache zilizopita kuelekea Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Chanzo hicho kimethibitisha kwa mwandishi wa IRNA mjini Islamabad kwamba Naqvi yuko njiani kuelekea Tehran kwa ajili ya mazungumzo na maafisa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Ziara hiyo inakuja baada ya Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan kumkaribisha mwezi uliopita mwenzake wa Iran, Eskandar Momeni, mjini Islamabad.

Hata hivyo, chanzo hicho hakikutoa maelezo zaidi kuhusu ajenda mahsusi ya mazungumzo hayo kati ya Waziri Naqvi na viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.