Araqchi: Kuhakikisha Upatikanaji wa Dawa na Vifaa Tiba Kulikuwa Miongoni mwa Majukumu Magumu Wakati wa Vita

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -Tehran, Iran: Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araqchi, amesema kuhakikisha upatikanaji wa mahitaji ya afya nchini, hususan dawa na vifaa tiba, ilikuwa miongoni mwa majukumu magumu zaidi yaliyotekelezwa na Wizara ya Mambo ya Nje wakati wa kipindi cha vita.

Akizungumza katika hafla ya kusainiwa kwa hati ya makubaliano ya maelewano kati ya sekta za diplomasia na afya, kwa lengo la kushirikiana katika kujenga upya miundombinu ya ndani ya nchi iliyoharibiwa na vita, Araqchi amesema diplomasia ya afya inahusisha maeneo mbalimbali ya ushirikiano, yakiwemo uhamishaji wa teknolojia, upatikanaji wa dawa pamoja na vifaa vya tiba.

Amesema katika mazingira ya vita, moja ya changamoto kubwa kwa Wizara ya Mambo ya Nje ilikuwa kuhakikisha mahitaji ya kiafya ya wananchi yanapatikana, hususan katika upande wa dawa na vifaa tiba, pamoja na kuvifikisha nchini kwa wakati.

Kwa mujibu wa Araqchi, ushirikiano kati ya taasisi za kidiplomasia na sekta ya afya ni muhimu katika kukabiliana na changamoto zinazojitokeza wakati wa migogoro na pia katika mchakato wa kujenga upya miundombinu iliyoharibiwa.

Waziri huyo wa Mambo ya Nje amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kupitia vita vya hivi karibuni, imeonesha kwa dunia kwamba ni taifa lenye uwezo wa kustahimili changamoto na kwamba haliwezi kushindwa.

Araqchi ameyasema hayo leo Jumanne katika hafla iliyofanyika katika Wizara ya Afya ya Iran, wakati wa kusainiwa kwa hati ya makubaliano ya kuimarisha juhudi za pamoja kati ya diplomasia na sekta ya afya katika ujenzi upya wa miundombinu iliyoharibiwa na vita.