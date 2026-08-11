Qalibaf Awapongeza Viongozi Wapya wa Kijeshi wa Majeshi ya Iran kwa Uteuzi Wao

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Tehran, Iran: Spika wa Majlis ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amewapongeza viongozi wapya wa kijeshi wa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kufuatia uteuzi wao uliofanywa na Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Qalibaf ametoa pongezi hizo kwa viongozi mbalimbali walioteuliwa kushika nyadhifa mpya katika Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Miongoni mwa viongozi aliowapongeza ni Meja Jenerali wa Anga Ali Abdollahi, kwa kuteuliwa kuwa Mkuu wa Wafanyakazi wa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Aidha, amempongeza Meja Jenerali Ahmad Vahidi kwa kuteuliwa kuwa Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), pamoja na Admiral Ali Azmaei kwa kuteuliwa kuwa Kamanda wa Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Qalibaf pia amempongeza Hojjatul-Islam Hossein Taeb, kufuatia kuteuliwa kwake kuwa Mkuu wa Shirika la Uhamasishaji wa Wananchi (Basij).

Spika huyo amewatakia viongozi hao wapya mafanikio katika kutekeleza majukumu yao na kutimiza majukumu waliyopewa chini ya maelekezo ya Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu.