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Baqaei: Ukimya wa Baraza la Usalama Umeitia Moyo Israel Kuendelea na Uhalifu Wake Lebanon

11 Agosti 2026 - 19:06
Msimbo wa Habari: 1851571
Baqaei: Ukimya wa Baraza la Usalama Umeitia Moyo Israel Kuendelea na Uhalifu Wake Lebanon

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baqaei, amelaani vikali mashambulizi ya Israel dhidi ya kusini mwa Lebanon, akisema ukimya wa taasisi za kimataifa, hususan Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, umeitia moyo Israel kuendelea na mashambulizi na ukiukaji wa mamlaka ya Lebanon.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -Tehran, Iran: Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ismail Baqaei, amelaani vikali mashambulizi yanayoendelea kufanywa na utawala wa Kizayuni dhidi ya kusini mwa Lebanon.

Baqaei amesema ukimya wa taasisi za kimataifa, hususan Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, umeutia moyo utawala wa Kizayuni kuendelea na mashambulizi pamoja na kile alichokiita uhalifu wake dhidi ya Lebanon.

Akizungumza leo Jumanne, msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amelaani kuendelea kwa mashambulizi ya Israel na ukiukaji wa mamlaka na uhuru wa kitaifa wa Lebanon.

Baqaei amesema kutokuwepo kwa hatua madhubuti kutoka kwa taasisi za kimataifa na kutokujali kwao dhidi ya mashambulizi hayo kumechangia utawala wa Kizayuni kuendelea na mashambulizi yake.

Amesisitiza kuwa jumuiya ya kimataifa, hususan Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ina wajibu wa kuchukua hatua zinazohitajika dhidi ya ukiukaji wa mamlaka na uadilifu wa ardhi ya Lebanon na kulinda amani na usalama wa kikanda.

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