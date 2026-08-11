Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran: Kulinda Bahari ya Caspian ni Jukumu la Pamoja la Nchi Zinazoizunguka

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Tehran, Iran: Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran anayeshughulikia Masuala ya Kisheria na Kimataifa, Kazem Gharibabadi, amesema ulinzi na usalama wa Bahari ya Caspian ni jukumu la pamoja la nchi zote tano zinazoizunguka.

Gharibabadi amesema kushuka kwa kiwango cha maji katika Bahari ya Caspian, uchafuzi wa mazingira, mabadiliko ya tabianchi pamoja na kuzorota kwa mfumo wa ikolojia ni miongoni mwa changamoto zinazohitaji ushirikiano wa pamoja kati ya nchi zinazopakana na bahari hiyo.

Ameonya kwamba changamoto hizo zinaweza kuwa na athari kubwa kwa jamii zinazoishi katika nchi hizo pamoja na shughuli zao za kiuchumi.

Naibu Waziri huyo amesisitiza umuhimu wa nchi tano zinazozunguka Bahari ya Caspian kuimarisha ushirikiano na kuchukua hatua za pamoja za kulinda mazingira ya bahari hiyo, kuhakikisha usalama wake na kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya mazingira.

Amesema kulinda Bahari ya Caspian si jukumu la nchi moja pekee, bali ni wajibu wa pamoja unaohitaji uratibu na ushirikiano wa mataifa yote yanayoizunguka.