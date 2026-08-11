Kwa mujibu wa ABNA, katika ujumbe wa Luteni Jenerali Abdollahi imesemwa: "Mimi, nikiheshimu juhudi zisizokoma na za kihistoria za IRGC katika nyanja mbalimbali za kulinda Mapinduzi ya Kiislamu katika maeneo ya ulinzi, usalama na kuondoa ufukara, nasisitiza utayari kamili na wa pande zote wa Wakuu wa Majeshi katika kusaidia, kuandamana na kutoa msaada wa kimkakati kwa taasisi hiyo ya kimapinduzi na ya watu."
Luteni Jenerali Abdollahi: Wakuu wa Majeshi wa Iran wako tayari kikamilifu kwa pande zote kusaidia IRGC
11 Agosti 2026 - 23:52
Msimbo wa Habari: 1851644
Source: ABNA
Mkuu wa Wakuu wa Majeshi wa Iran katika ujumbe wake, akimpongeza Luteni Jenerali Vahidi kwa kuteuliwa kuwa Kamanda Mkuu wa IRGC, alisisitiza utayari kamili na wa pande zote wa Wakuu wa Majeshi katika kusaidia, kuandamana na kutoa msaada wa kimkakati kwa taasisi hiyo ya kimapinduzi na ya watu.
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