Luteni Jenerali Abdollahi: Wakuu wa Majeshi wa Iran wako tayari kikamilifu kwa pande zote kusaidia IRGC

Kwa mujibu wa ABNA, katika ujumbe wa Luteni Jenerali Abdollahi imesemwa: "Mimi, nikiheshimu juhudi zisizokoma na za kihistoria za IRGC katika nyanja mbalimbali za kulinda Mapinduzi ya Kiislamu katika maeneo ya ulinzi, usalama na kuondoa ufukara, nasisitiza utayari kamili na wa pande zote wa Wakuu wa Majeshi katika kusaidia, kuandamana na kutoa msaada wa kimkakati kwa taasisi hiyo ya kimapinduzi na ya watu."