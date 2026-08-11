Msemaji wa IRGC: Vita vya Ramadhani vilifunua udhaifu wa kimkakati wa Marekani

Kwa mujibu wa ABNA kwa kunukuu IRNA, Brigedia Jenerali Hossein Mohebbi, msemaji wa IRGC, Jumanne katika maelezo yake alisema: Marekani katika vita vyake vingi imejaribu kufafanua gharama ya vita nje ya nchi yake na nchi mbalimbali zihusishwe katika vita, bila ardhi ya Marekani kudhurika, lakini katika vita vya Ramadhani dhara hilo lilirudi kwa Marekani yenyewe.

Aliongeza: Nguvu hii ni matokeo ya uwezo wa Kikosi cha Quds cha Jamhuri ya Kiislamu, majeshi na IRGC, ambacho kiliweza kurudisha gharama ya vita kwa upande mwingine.

Mohebbi alisema: Marekani wakati wa kilele cha vita ilitishia kwamba ikiwa Iran haitajisalimisha, itashambulia miundombinu yote ya nchi. Ujumbe wa Jamhuri ya Kiislamu ulikuwa kwamba dhidi ya tishio kuna tishio la pande zote, na ikiwa Marekani itatekeleza tishio lake, Iran pia itatekeleza tishio lake.

Alitaja uchakavu wa silaha za Marekani kuwa ni moja ya matokeo mengine ya vita vya Ramadhani na akasema: Leo silaha za kimkakati za Marekani, ambazo nchi hii inazihitaji kwa dharura, zimechakaa na kupungua kwa kiasi kikubwa, na uingizwaji wake hauwezekani hivi karibuni.

Msemaji wa IRGC aliongeza: Mafundisho ya Marekani yanategemea kupigana vita wakati huo huo kwenye nyuso kadhaa. Kupungua kwa silaha kwa nchi hii katikati ya Pasifiki, dhidi ya Urusi na China, na pia kwenye nyuso ambazo Marekani inaziona kama tishio, ni tishio kubwa.