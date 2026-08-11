Araghchi: Iran imethibitisha kwa ulimwengu kuwa ni nguvu ngumu na isiyoshindwa

Kwa mujibu wa ABNA kwa kunukuu IRNA, Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Jumanne katika maelezo yake alisema: Majeshi ya Iran yalijitoa mhanga na kuifanya jeshi kubwa la kidunia kutokuwa na nguvu na kulishinda. Hili si kauli ya kisiasa; ni ukweli ambao ulimwengu wote unaukubali.

Araghchi alisisitiza: Katika vita vya hivi karibuni, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imejithibitisha kwa ulimwengu na kuonyesha kuwa ni nguvu ngumu na isiyoshindwa.

Alisema: Hakuna aliyefikiri kwamba Iran ingeweza kuhimili dhidi ya Marekani, kwa kuungwa mkono na utawala wa Kizayuni na kuungwa mkono na nchi nyingine nyingi, ikiwemo nchi zote za Magharibi na baadhi ya nchi nyingine ambazo sote tunazijua, na isinyonge kichwa na hatimaye kuilazimisha adui kuomba mazungumzo.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran alisema: Katika diplomasia pia, watu wa Iran wameonyesha kuwa wanajua vizuri kutetea haki zao. Nimesikia kutoka kwa viongozi mbalimbali maneno hayo hayo: «Mmemshinda vita na diplomasia pia.»