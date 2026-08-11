Baqaee: Mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya kusini mwa Lebanon ni ukiukaji wa uadilifu wa eneo la nchi hii

Kwa mujibu wa ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Seda va Sima, Ismail Baqaee, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, alilaani vikali mashambulizi ya kinyama ya utawala wa Kizayuni katika siku chache zilizopita dhidi ya maeneo ya kusini mwa Lebanon, ambayo yamesababisha mauaji na kujeruhiwa kwa idadi ya raia wa Lebanon na uharibifu wa miundombinu na nyumba za watu.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, akirejelea kuendelea kwa mashambulizi ya utawala wa uvamizi na ukiukaji wa uadilifu wa eneo na uhuru wa kitaifa wa Lebanon, alisema kuwa ukimya na kutojali kwa taasisi za kimataifa hasa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kunachangia kuongeza ujasiri wa utawala wa Kizayuni na kuendelea kwa uchokozi na uhalifu wake, na alibainisha kuwa utawala wa Marekani kutokana na usaidizi wake wa pande zote kwa utawala wa uvamizi, unachukuliwa kama mshiriki na mwenzi katika uhalifu wote wa utawala wa Kizayuni nchini Lebanon, Palestina inayokaliwa na katika eneo lote.

Baqaee, akipongeza upinzani na uthabiti wa kishujaa wa watu wa Lebanon dhidi ya uchokozi na uvamizi wa utawala wa Kizayuni, alisisitiza mshikamano kamili wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Lebanon katika njia ya kulinda uhuru, heshima na kujitegemea kwa nchi hii dhidi ya uchokozi wa utawala wa Kizayuni.