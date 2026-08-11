Nikzad: Adui lazima akubali utaratibu mpya wa eneo hilo

Kwa mujibu wa ABNA kwa kunukuu IRNA, Ali Nikzad, Makamu wa Mwenyekiti wa Baraza la Kushauriana la Kiislamu la Iran, katika kikao cha hadhara cha leo Jumanne alisema: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilijitahidi katika siku za vita kwa mazungumzo na kufahamisha ukweli wa uwanja wa vita, kumfahamisha adui mchokozi na mwenye udelali kwamba Mlango wa Hormu hautarejea katika hali yake ya kabla ya vita. Kwa bahati mbaya walijaribu kujifanya hawajui, lakini muda ndiye mwalimu mkubwa kwa watu wenye udelali. Leo adui wa Marekani-Kizayuni kwa ngumi imara ya majeshi amegundua kiutendaji kwamba kufungua Mlango wa Hormu hakuna suluhisho la kijeshi, na lazima akubali utaratibu mpya wa eneo hilo.

Nikzad alibainisha: Kama Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilivyosisitiza katika mazungumzo na serikali ya Oman, rafiki na jirani yetu, haitambui njia nyingine isipokuwa njia iliyokubaliwa na nchi 2, na njia iliyowekwa na majeshi yenye nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ndiyo njia pekee inayowezekana kwa meli kupita, na kwa kufuata masharti yaliyowekwa na serikali ya Jamhuri ya Kiislamu.