Gharibabadi: Usalama wa Bahari ya Caspian lazima uhakikishwe na nchi za pwani

Kwa mujibu wa ABNA, Kazem Gharibabadi katika sherehe ya kuadhimisha Siku ya Kitaifa ya Bahari ya Caspian, akirejelea umuhimu wa siku hii, alisema: 21 Mordad (Agosti 12) – siku ya Caspian, inatukumbusha umuhimu wa eneo hili la maji na jukumu la pamoja la nchi za pwani dhidi yake, na tunaiheshimu siku hii.

Aliongeza: Miaka 23 iliyopita siku kama hii, nchi tano za pwani ya Bahari ya Caspian mjini Tehran zilitia saini "Mkataba wa Mfumo wa Kulinda Mazingira ya Bahari ya Caspian" unaojulikana kama Mkataba wa Tehran, na sasa miaka 20 imepita tangu utekelezaji wake.

Gharibabadi alisema kwamba Bahari ya Caspian kwa Iran na nchi za pwani zake imekuwa zaidi ya eneo la maji, akisisitiza: Caspian katika historia imekuwa sehemu ya jiografia, utambulisho na mahusiano ya mataifa yanayoizunguka, na imekuwa na nafasi maalum katika kuunda uhusiano wa kikanda; kwa sababu hii, eneo hili la maji lina umuhimu mkubwa katika mahesabu ya kimkakati ya nchi za pwani na mahusiano ya kikanda.

Gharibabadi pia akirejelea msisitizo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi nyingine za pwani juu ya kupiga marufuku uwepo wa kijeshi wa nchi zisizo za pwani katika Bahari ya Caspian, alisema: Suala hili ni muhimu kwa kuwa usalama wa Caspian haupaswi kuwa uwanja wa ushindani au uwepo wa nguvu za nje wa eneo.

Aliongeza: Nchi za pwani zenyewe zina uwezo na zinapaswa kuweza kuzungumza na kuamua kuhusu usalama, utulivu na mustakabali wa Bahari ya Caspian. Caspian inaweza na inapaswa kuwa mfano wa mfumo wa usalama wa kikanda unaoundwa na nchi za eneo na kwa ajili ya nchi za eneo.