Mohammed Abdulsalam: Operesheni za Yemen ni jibu halali kwa uchokozi unaoendelea wa Saudi Arabia

Kwa mujibu wa ABNA+, "Mohammed Abdulsalam" katika taarifa yake alitangaza kwamba wajumbe wa mazungumzo wa serikali ya Yemen, sambamba na kuendelea kwa uchokozi dhidi ya watu wa Yemen, wanaendelea na mawasiliano na mikutano yao na pande mbalimbali za kikanda na kimataifa ili kuelezea msimamo wa nchi yao kuhusu mabadiliko ya sasa.

Alisisitiza kwamba operesheni za majeshi ya Yemen dhidi ya meli za Saudi Arabia, vikosi vyake na kambi za kijeshi ndani ya Yemen, zinafanywa katika mfumo wa jibu halali kwa uchokozi unaoendelea hasa shambulio la uwanja wa ndege wa Sanaa.

Mkuu wa wajumbe wa mazungumzo wa Yemen alisema: Sanaa kwa miaka minne imeshikilia usitishaji vita na kupunguza mvutano na haijafanya hatua yoyote ya uchokozi dhidi ya Saudi Arabia, lakini upande wa Saudi umetumia usitishaji vita huu kuongeza kwa makusudi shinikizo katika nyanja za kiuchumi na maisha kwa lengo la kuwachosha watu wa Yemen.

Aliongeza: Saudi Arabia kwa kuweka vikwazo vikali katika ukaguzi wa meli zinazokwenda bandari ya Hodeidah, imeongeza mzingiro wa Yemen na kwa kuchelewesha kwa miezi kadhaa kuingia kwa meli hizi, imeongeza shinikizo la kiuchumi kwa watu.