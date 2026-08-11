Qatar: Mazungumzo kati ya Iran na Oman kuhusu Mlango wa Hormu yameendelea

Kwa mujibu wa ABNA, Majid al-Ansari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Jumanne katika mkutano wake na wanahabari, alifafanua hali ya mwisho ya mazungumzo kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Usultani wa Oman kuhusu Mlango wa Hormu na akasema kwamba mazungumzo haya yamefikia hatua ya juu na mahali muhimu na pa kuamua.

Aliporejelea maoni chanya kutoka pande zote mbili, alisisitiza kwamba Qatar kama mpatanishi, inaunga mkono kikamilifu juhudi zozote zinazopelekea kupunguza mvutano na kufungua haraka Mlango wa Hormu.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar katika sehemu nyingine ya maneno yake, akirejelea mabadiliko ya Gaza, alitaka jamii ya kimataifa kuongeza shinikizo kwa utawala wa Kizayuni ili kutekeleza kikamilifu makubaliano ya usitishaji vita katika Ukanda wa Gaza.