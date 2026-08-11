Mearsheimer: Makombora ya ballistiki ya Iran yatapunguza uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo

Kwa mujibu wa ABNA, Mearsheimer alisema: Ukweli ni kwamba makombora ya ballistiki ya Iran yamekuwa na ufanisi mkubwa katika kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hili na karibu yote yameathiriwa sana au kuharibiwa.

Aliongeza: Kuna ushahidi unaoonyesha kwamba vikosi vya Marekani katika majibu ya mashambulizi haya vimehamishwa kutoka vituo vyao katika eneo la Ghuba hadi Jordan, kisha hadi Israel (katika maeneo yanayokaliwa) na hatimaye hadi Ulaya.

Profesa wa Chuo Kikuu cha Chicago alisisitiza kwamba hata baada ya kumalizika kwa migogoro ya sasa, Marekani kwa sababu ya tishio la mara kwa mara la makombora ya ballistiki ya Iran na pia kutokuwepo kwa nia ya nchi za Ghuba ya Uajemi kuwakaribisha vikosi vya Marekani, haiwezekani kurudi katika eneo hilo.