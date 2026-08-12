Rais Pezeshkian Atoa Wito wa Kudhibiti Matumizi ya Nishati Ili Kuepusha Migogoro

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amesisitiza umuhimu wa kusimamia na kupunguza matumizi ya nishati, akieleza kuwa hatua hiyo ni miongoni mwa suluhisho muhimu za kuzuia migogoro inayoweza kusababishwa na changamoto za nishati.

Pezeshkian ameyasema hayo akizungumzia umuhimu wa kutumia ipasavyo uwezo uliopo katika uzalishaji wa nishati na kuweka mipango madhubuti ya kukabiliana na mahitaji ya nishati nchini.

Rais huyo ameona kuwa kufungwa kwa paneli za nishati ya jua katika shule ni hatua muhimu inayoweza kusaidia kuongeza uwezo wa uzalishaji wa umeme na kupunguza utegemezi wa vyanzo vingine vya nishati.

Kwa mujibu wa Pezeshkian, uwezo wa paneli hizo hauishii katika uzalishaji wa umeme pekee. Pia unaweza kutumika kukidhi mahitaji ya joto katika shule wakati wa msimu wa baridi, endapo mipango madhubuti ya uendeshaji na matumizi yake itaandaliwa.

Aidha, Rais Pezeshkian amesisitiza kwamba ili kutumia kikamilifu uwezo huo, ni muhimu kuwepo kwa mipango ya kiutendaji itakayowezesha matumizi bora ya nishati inayozalishwa na mifumo ya jua.

Kauli hiyo inaangazia umuhimu wa kuimarisha matumizi ya nishati mbadala, sambamba na kuhimiza matumizi yenye ufanisi ili kukabiliana na changamoto za nishati na kuzuia kutokea kwa migogoro katika siku zijazo.