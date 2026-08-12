Mkuu wa Walinzi wa Mapinduzi: Ushiriki Endelevu wa Wananchi Ni Muhimu kwa Kuimarisha Umoja na Muqawama

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Naibu wa Masuala ya Utamaduni, Kijamii na Habari wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), Brigedia Jenerali Hossein Maroufi, amesema uwepo na ushiriki wa wananchi katika nyanja mbalimbali unapaswa kuendelea kuwa imara na wenye ufanisi, kwa kushirikisha makundi yote ya jamii, ili kuwa kitovu cha umoja na nguzo ya kuunga mkono Jamhuri ya Kiislamu na Fronti ya Muqawama.



Maroufi ameyasema hayo wakati wa hafla ya kuwakumbuka mashahidi wa mkoa wa Yazd, katikati mwa Iran, ambapo amesisitiza umuhimu wa wananchi kuendelea kushiriki kikamilifu katika masuala yanayohusu mustakabali wa nchi.



Amesema mashahidi wamewaachia wananchi mafundisho muhimu kuhusu ustahimilivu, Muqawama na kusimama imara mbele ya changamoto, akieleza kuwa ujumbe huo unapaswa kuendelea kuwa sehemu ya utamaduni wa jamii.



Kwa mujibu wa Maroufi, historia imeonyesha kuwa kila taifa na jamii inayochagua njia ya Muqawama na kusimama kwa ajili ya kulinda heshima na maslahi yake hupata heshima, hadhi na utukufu.



Ameonya kwamba kuachana na msimamo wa Muqawama kunaweza kulifanya taifa kuwa katika hali ya udhaifu mbele ya maadui na hatimaye kufedheheshwa na kunyimwa heshima yake.



Aidha, kiongozi huyo wa IRGC amesisitiza kuwa ushiriki wa wananchi kutoka makundi yote ya jamii una nafasi muhimu katika kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kuifanya jamii kuwa nguzo imara ya Muqawama.



Amesema kumbukumbu ya mashahidi inapaswa kuwa chanzo cha kuendeleza utamaduni wa subira, uthabiti, umoja na Muqawama, hasa katika kukabiliana na changamoto zinazolikabili taifa.