Mkuu wa Shirika la Nishati ya Nyuklia Iran Awapongeza Viongozi Wapya wa Kijeshi kwa Uteuzi Wao

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Mkuu wa Shirika la Nishati ya Nyuklia la Iran, Mohammad Eslami, Jumatano ametuma jumbe tofauti za pongezi kwa viongozi sita na maafisa waandamizi wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kufuatia uteuzi wao katika nyadhifa mpya za kijeshi.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (IRNA), Eslami aliwapongeza viongozi hao kwa nyadhifa zao mpya na kuwaombea mafanikio katika kutekeleza majukumu waliyopewa.

Miongoni mwa viongozi aliowapongeza ni Meja Jenerali wa Anga Ali Abdollahi, kufuatia kuteuliwa kuwa Mkuu wa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Pia alimpongeza Meja Jenerali Ahmad Vahidi, kufuatia kuteuliwa kuwa Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC).

Eslami pia alimtumia salamu za pongezi Brigedia Jenerali Kioumars Heydari, kufuatia kuteuliwa kuwa Naibu Mkuu wa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Aidha, alimpongeza Meja Jenerali Mostafa Izadi, baada ya kuteuliwa kuwa Naibu Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Katika jumbe hizo, Eslami pia alimpongeza Admirali Ali Azmaei, kufuatia kuteuliwa kuwa Kamanda wa Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Vilevile, alimpongeza Hojjatul-Islam Hossein Taeb, kufuatia kuteuliwa kuwa Mkuu wa Shirika la Uhamasishaji wa Wanyonge (Basij).

Katika jumbe zake, Mkuu huyo wa Shirika la Nishati ya Nyuklia la Iran aliwatakia viongozi hao wapya tawfiq, mafanikio na utendaji wenye mafanikio katika kutekeleza majukumu yao mapya, huku akiwapongeza kwa imani waliyopewa katika nyadhifa hizo muhimu za kijeshi.