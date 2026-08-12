Iran na BRICS Zajadili Uanachama wa Tehran katika Benki Mpya ya Maendeleo

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Gavana wa Benki Kuu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abdolnaser Hemmati, amekutana na Rais wa Benki Mpya ya Maendeleo ya BRICS (NDB), Dilma Rousseff, na kufanya naye mazungumzo kuhusu masuala mbalimbali ya kifedha na kiuchumi.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (IRNA), Rousseff amesema katika mkutano huo kwamba uwepo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Benki Mpya ya Maendeleo una umuhimu mkubwa, akisisitiza nafasi na uwezo wa Iran katika kuendeleza ushirikiano wa kikanda na kimataifa.

Pande hizo mbili pia zimesisitiza umuhimu wa kuendelea na mashauriano ya kiufundi yanayolenga kuwezesha Iran kujiunga na Benki Mpya ya Maendeleo ya BRICS, pamoja na kutumia fursa na huduma za kifedha zinazotolewa na benki hiyo.

Mkutano huo umefanyika wakati Gavana Hemmati akiwa nchini India, ambako amekwenda kushiriki katika mkutano wa Mawaziri wa Fedha wa nchi wanachama wa BRICS pamoja na magavana wa benki zao kuu.

Hemmati ameeleza pia shukrani zake kwa Serikali ya India na Benki Kuu ya India kwa kuandaa na kuwapokea washiriki wa mkutano huo.

Aidha, Gavana huyo amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kiutendaji kati ya nchi wanachama wa BRICS katika nyanja za fedha na masuala ya kifedha, akieleza kuwa ushirikiano huo unaweza kusaidia kuongeza uhusiano wa kiuchumi na kifedha miongoni mwa nchi wanachama.

Mazungumzo kati ya Hemmati na Rousseff yanaendelea katika muktadha wa juhudi za Iran za kuimarisha ushirikiano wake wa kifedha na taasisi za kimataifa na kuongeza nafasi yake katika mifumo ya ushirikiano wa kiuchumi wa BRICS.