Mohsen Rezaei: Mlango wa Hormuz Hautafunguliwa Bila Kusitishwa kwa Vita Gaza na Lebanon

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohsen Rezaei, amesema kuwa Mlango wa Hormuz hautafunguliwa hadi Marekani ikubali kusitishwa kwa mapigano katika Gaza na Lebanon.

Kauli hiyo inaweka suala la Mlango wa Hormuz katika muktadha wa masharti ya kisiasa na kiusalama yanayohusiana na hali ya Mashariki ya Kati, hususan vita na mapigano yanayoendelea katika maeneo ya Gaza na Lebanon.

Rezaei amesema msimamo huo utaendelea hadi pale Marekani itakapokubali hatua ya kusitisha mapigano katika maeneo hayo mawili.

Mlango wa Hormuz ni njia muhimu ya kimataifa ya majini inayounganisha Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman, na una umuhimu mkubwa katika usafirishaji wa nishati duniani.

Kauli ya Rezaei inaonyesha msisitizo wa Tehran kwamba masuala ya usalama wa kikanda yanapaswa kuhusishwa na juhudi za kusitisha mapigano na kufikia amani katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro.