Pentagon Yakiri Watu 153 Waliuawa katika Mashambulizi ya Marekani Nchini Yemen

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Pentagon imekiri katika ripoti rasmi iliyowasilishwa kwa Congress ya Marekani kwamba mashambulizi ya kijeshi yaliyofanywa na Marekani dhidi ya Yemen mwaka uliopita yalisababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, raia wasiopungua 153 waliuawa, huku wengine 243 wakijeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo ya kijeshi ya Marekani nchini Yemen.

Ripoti hiyo imeainisha baadhi ya matukio yaliyosababisha vifo vya raia. Katika shambulizi lililofanyika Aprili 6 mjini Sana'a, watu watano waliuawa.

Aidha, shambulizi la Aprili 17 katika bandari ya Ras Isa lilisababisha vifo vya watu 80, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa katika ripoti hiyo.

Shambulizi jingine lililofanyika Aprili 28 karibu na Saada lilisababisha vifo vya watu 47.

Pentagon imesema kuwa bado kuna matukio mengine 15 yanayoendelea kuchunguzwa, hivyo idadi ya vifo na majeruhi inaweza kuhitaji tathmini zaidi kulingana na matokeo ya uchunguzi huo.

Ripoti hiyo imezua mjadala kuhusu athari za mashambulizi ya kijeshi ya Marekani nchini Yemen, hususan kutokana na idadi ya raia waliopoteza maisha au kujeruhiwa.