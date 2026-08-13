Iran: Mlango wa Hormuz Bado Haujafunguliwa, Hakuna Mabadiliko katika Sera ya Tehran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Chanzo cha kisiasa na kiusalama nchini Iran kimeeleza kuwa Mlango wa Hormuz bado haujafunguliwa, kikisisitiza kwamba Tehran haijafanya mabadiliko yoyote, wala marekebisho, katika sera yake kuhusu hatua na taratibu zinazotumika katika njia hiyo ya kimataifa ya baharini.

Chanzo hicho, kilichozungumza na kituo cha televisheni cha Al Mayadeen, kimesema Iran inaendelea kutekeleza taratibu na kanuni zake zilizopo kuhusu usafirishaji wa meli kupitia Mlango wa Hormuz.

Aidha, chanzo hicho kimeonya meli yoyote inayokiuka taratibu na masharti yaliyowekwa na Iran katika Mlango wa Hormuz, kikisisitiza kwamba meli zinapaswa kuzingatia hatua na kanuni zinazotumika katika eneo hilo.

Chanzo hicho pia kimesema kuwa meli kubwa haziwezi kupita katika Mlango wa Hormuz kutokana na hatari zilizopo katika eneo hilo.

Kauli hiyo inakuja wakati kukiwa na mijadala na taarifa mbalimbali kuhusu hali ya Mlango wa Hormuz na uwezekano wa kurejeshwa kwa usafirishaji wa kawaida kupitia njia hiyo muhimu ya baharini.

Kwa mujibu wa chanzo hicho cha Iran, hakuna mabadiliko yoyote yaliyofanyika katika sera ya Tehran kuhusu Mlango wa Hormuz, huku taratibu zilizopo zikiendelea kutekelezwa.