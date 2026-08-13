Waziri wa Mambo ya Nje Iran: Marekani na Israel Ndio Chanzo cha Kukosekana kwa Usalama katika Mlango wa Hormuz

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amesema Marekani na utawala wa Israel ndio wanaohusika na hali ya ukosefu wa usalama na kukosekana kwa utulivu ambayo imeikumba Mlango wa Hormuz.



Araghchi amesema kuwa Marekani na Israel ndio pande zinazopaswa kubeba lawama kwa hali hiyo, akieleza kuwa hatua zao zimechangia kuibuka kwa mazingira ya wasiwasi na ukosefu wa utulivu katika eneo hilo muhimu la kimkakati.



Mlango wa Hormuz ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za baharini duniani kwa usafirishaji wa nishati, ukiunganisha Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman. Umuhimu wake katika biashara ya kimataifa ya nishati unaifanya hali ya usalama katika eneo hilo kuwa suala lenye athari pana kwa masoko na usafirishaji wa kimataifa.



Kauli ya Araghchi inakuja wakati kukiwa na mvutano mkubwa wa kisiasa na kiusalama katika eneo la Ghuba ya Uajemi, huku Iran ikiendelea kueleza msimamo wake kuhusu usalama wa Mlango wa Hormuz.



Kwa mujibu wa Waziri huyo wa Iran, kuondolewa kwa sababu zinazosababisha ukosefu wa usalama na kurejesha utulivu katika eneo hilo kunahitaji kushughulikia chanzo cha mvutano na hatua zinazochochea hali ya wasiwasi katika eneo.