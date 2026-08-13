Pakistan: Marekani na Iran Ziko Karibu Kufikia Makubaliano ya Amani — Bloomberg

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mujibu wa Bloomberg: Pakistan imesema Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ziko karibu kufikia makubaliano mapya yanayolenga amani, huku Islamabad ikiendelea kuchukua nafasi ya upatanishi kati ya pande hizo mbili.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Pakistan imekuwa ikiendesha juhudi za kidiplomasia za kuwasiliana na Washington na Tehran katika kipindi chote cha mzozo, kwa lengo la kusaidia kupunguza mvutano na kuweka mazingira ya kufikia suluhisho la kisiasa.

Vyanzo vya Pakistan vimeeleza kuwa pande hizo mbili sasa zinakaribia kufikia mpangilio mpya, hatua ambayo inaweza kufungua njia ya kupunguza mvutano na kurejesha mazungumzo ya amani.

Juhudi za Islamabad zinaendelea katika mazingira ambayo mvutano kati ya Marekani na Iran umeathiri kwa kiasi kikubwa usalama na utulivu wa Mashariki ya Kati.

Iwapo makubaliano hayo yatafikiwa, yanaweza kuwa hatua muhimu katika juhudi za kusitisha mzozo na kuanzisha awamu mpya ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran.