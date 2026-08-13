Afisa wa Iran: Mlango-Bahari wa Hormuz haujafunguliwa / Meli zinasafiri chini ya usimamizi wa Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, afisa mmoja wa kisiasa na kiusalama wa Iran ambaye jina lake halikutajwa aliliambia kituo cha Al-Mayadeen: "Mlango-Bahari wa Hormuz haujafunguliwa, na Iran haijafanya mabadiliko yoyote, hata ya kurekebisha, katika sera yake kwenye kifungo hiki."

Chanzo hicho kilionya kwamba meli yoyote ambayo haitafuata kanuni na hatua zilizowekwa na Iran katika Mlango-Bahari wa Hormuz itakabiliwa na maonyo na hatua zinazofaa.

Afisa huyo wa Iran aliongeza kwamba meli kubwa haziwezi kupita kwenye njia hii ya maji kutokana na hatari zilizopo katika Mlango-Bahari wa Hormuz.

Aliongeza: "Ikiwa meli yoyote itafanya makosa kwa sababu ya kutofuata hatua na kanuni za Iran, inaweza kukumbana na matatizo ya kiufundi au hatari zinazohusiana na usalama."

Afisa huyo alihitimisha kwa kusema: "Msisitizo wetu wa mara kwa mara na wa makini ni kwamba Mlango-Bahari wa Hormuz uko chini ya uangalizi na usimamizi wa Iran."