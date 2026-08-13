Ta'eb: Jaribio la Marekani la kufanya uvamizi mpya katika Mlango-Bahari wa Hormuz limefeli

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Hojatoleslam wal-Moslemin Hossein Ta'eb, mwenyekiti mpya wa Shirika la Basij, amesafiri asubuhi ya leo hadi mji mtakatifu wa Qom kwa ajili ya kukutana na marja' wa taqlid wa Kishia na wanazuoni.

Katika mkutano wake na Ayatollah Seyyed Ahmad Khatami, mjumbe wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi na Imamu wa Muda wa Ijumaa wa Tehran, alisema: «Katika sherehe kuu ya mazishi ya kiongozi shahidi nchini Iraq, pamoja na ushiriki mkubwa wa watu wa Iraq, nguvu yetu ya kikanda ilionyeshwa.»

Aliongeza: «Wamarekani waliona nguvu ya Mapinduzi ya Kiislamu katika sherehe hii ya mazishi, na Wairaq pia walitangaza kwamba hawakufikiri kwamba umati huu wote ungehudhuria sherehe hiyo.»

Mwenyekiti wa shirika la Basij alisema: «Maadui waligundua kwamba hawaezi kukokotoa umaarufu huu wa mtu mmoja miongoni mwa watu wake na mataifa ya eneo hilo kwa kanuni yoyote, na umaarufu huu ulionyeshwa vizuri kwa ulimwengu.»

Alisema: «Ili kuvunja kanuni hizi, walianzisha tena vita vingine katika Mlango-Bahari wa Hormuz na walijaribu uvamizi mpya, lakini kwa neema ya Mungu, Wamarekani wanaodai kwamba Wairani hawana wala jeshi la anga wala jeshi la majini, walishindwa tena.»

Ta'eb alisema: «Leo mnaona kwamba Mlango-Bahari wa Hormuz uko chini ya usimamizi na udhibiti wa Jamhuri ya Kiislamu, na nchi yetu inaendelea na njia yake katika usalama kamili.»