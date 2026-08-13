Vuguvugu la Ansar Allah: Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Yemen havipo

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Masirah, mmoja wa wanachama wandamizi wa vuguvugu la Ansar Allah alikanusha uwezekano wa kutokea kwa vita vyovyote vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo na akasisitiza kwamba vita vya sasa nchini Yemen vinaelekezwa dhidi ya Saudi Arabia na mamluki wake.

«Mohammed al-Farrah» aliandika katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii X: «Vita vyetu ni dhidi ya Saudi Arabia ambayo ni adui yetu, na kila risasi inayopigwa kutoka upande wowote katika vita hivi, wajibu wake uko kwa Saudi Arabia.»

Aliongeza: «Hakuna vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Wiyemeni; vita ni kati ya Yemen na Saudi Arabia, na mashambulizi ya mabomu yanalenga makusanyiko ya Saudi. Hata kama adui wa Saudi atangaze usitishaji wa mapigano wa kidhihirisho, mradi tu anaendelea na uhamasishaji wa vikosi vyake na anataka kulazimisha Yemen chini ya ulinzi wake, ukweli wa mapambano hautabadilika.»

Mohammed al-Farrah alisisitiza: «Mwelekeo wa vita vyetu utabaki kuwa dhidi ya uchokozi wa Saudi, na makombora yetu pia yataendelea kulenga vituo vya Saudi Arabia, na tuko tayari kukabiliana na uchokozi wowote ambao yeye mwenyewe au vikosi vyake vilivyohamasishwa watafanya nchini Yemen.»