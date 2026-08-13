Shukrani za Hamas kwa Kauli za Luteni Jenerali Rezaei kuhusu Umuhimu wa Kusimamisha Vita vya Gaza na Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu shirika la habari la Shihab, «Basem Naim», mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya vuguvugu la Hamas, alimshukuru Mohsen Rezaei, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, kwa kauli zake kuhusu umuhimu wa kusimamisha vita katika eneo zima, ikiwa ni pamoja na Lebanon na Gaza.

Naim alisema kwamba vuguvugu la kiislamu la upinzani Hamas linaithamini kauli ya Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran kuhusu umuhimu wa kusimamisha vita katika eneo zima, ikiwa ni pamoja na Lebanon na Gaza.

Aliongeza: Kusimamisha vita hivi ni maslahi ya juu kwa eneo hili, mataifa yake na mustakabali wa wakazi wake, na kuendelea kwa vita hivi kunahudumia tu mipango ya utawala wa Kizayuni; mipango ambayo inategemea kugawanya, kuleta kutotulia na kuchoka uwezo wa eneo hili.