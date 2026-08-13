Waziri Mkuu wa Iraq: Hatutakubali ardhi yetu itumiwe dhidi ya majirani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu shirika rasmi la habari la Iraq, «Ali Faleh az-Zeidi», Waziri Mkuu na Amiri Jeshi Mkuu wa nchi hiyo, katika ziara ya usiku katika kituo cha uendeshaji wa amri ya ulinzi wa anga ya nchi yake, alisisitiza umuhimu wa kulinda mamlaka na usalama wa taifa la Iraq.

Az-Zeidi alisema: «Anga na mamlaka ya Iraq ni alama ambazo hatutakubali anga ya nchi hiyo ivunjwe au usalama wake udhoofishwe na upande wowote.»

Aliongeza kwamba Iraq, wakati huo huo ikijitahidi kulinda usalama wake wa taifa na mamlaka yake, haitakubali ardhi au anga yake iwe sehemu ya kuanzia kwa mashambulizi dhidi ya nchi jirani.

Amiri Jeshi Mkuu wa Iraq alisisitiza kwamba nafasi ya nchi hii inachangia katika kuimarisha usalama na utulivu katika eneo hilo, na vikosi vya jeshi la Iraq ni ngome thabiti kwa ajili ya kulinda nchi, mamlaka yake na uamuzi wake wa kitaifa.

Mwishoni, az-Zeidi alisema: «Ulinzi wa anga ni ngao ya anga ya Iraq na safu ya kwanza ya ulinzi wa mamlaka yake, na kuunda vikosi vya jeshi vyenye uwezo ni moja ya nguzo za kimsingi katika kuimarisha mamlaka ya Iraq na kuongeza uwezo wa nchi hiyo kufanya maamuzi huru ya kisiasa na kijeshi.»