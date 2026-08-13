Ukosoaji wa Jibran Basil dhidi ya Sera Mbili za Beirut katika Kushughulika na Vikosi vya Upinzani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu mtandao wa Al-Mayadeen, Jibran Basil, mbunge wa bunge la Lebanon, katika akaunti yake ya mitandao ya kijamii akikosoa utendaji wa serikali ya nchi yake, aliandika: «Je, inawezaje kutarajiwa serikali iombe jeshi kupambana na Hizbullah na ugaidi, wakati inawahurumia wauaji wa wanajeshi?»

Ingawa Basil hakubainisha alikuwa anawazungumzia nani kama wahusika wa mauaji ya wanajeshi, inaonekana kwamba alikuwa akirejelea mswada uliopitishwa jana katika bunge la Lebanon kuhusu kufuta hukumu ya kifo.

Bunge la Lebanon jana lilipitisha mswada wa kufuta hukumu ya kifo baada ya marekebisho.

Adel Nassar, Waziri wa Sheria wa Lebanon, alisema katika bunge kwamba kufuta hukumu ya kifo ni hatua ya kihistoria.