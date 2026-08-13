Mkiri wa Marekani: Uwepo wa kudumu wa Israel nchini Lebanon unakinzana na makubaliano ya mfumo

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu mtandao wa Al Jazeera, afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani katika mazungumzo na tovuti ya habari ya Axios alikiri kwamba uwepo wa kudumu wa Israel kusini mwa Lebanon unakinzana na ahadi za utawala huo katika makubaliano ya mfumo (na serikali ya Beirut).

Afisa huyu wa Marekani ambaye jina lake halikutajwa, alisisitiza kwamba Washington inatarajia pande zote kuzingatia makubaliano ya mfumo ambayo yametia saini, na kutenda kulingana na vifungu vyake.

Aliongeza kwamba uwepo wa kudumu wa Israel kusini mwa Lebanon unakinzana na usalama wa muda mrefu wa pande zote mbili na unaweza kutishia amani na usalama wa Lebanon na (utawala wa) Israel kwa muda mrefu.

Kwa upande mwingine, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani katika mazungumzo tofauti na Al Jazeera ilisema kwamba uwepo wowote wa kudumu wa Israel kusini mwa Lebanon haupatani na ahadi zilizomo katika makubaliano ya mfumo.

Washington, bila kulaani uwepo wa kijeshi wa jeshi la utawala wa Israel katika ardhi ya Lebanon, ilidai kwamba Marekani inaunga mkono kikamilifu uadilifu wa eneo na mamlaka ya Lebanon.