Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Iran na Ugiriki wafanya mazungumzo ya simu kuhusu masuala ya kimataifa na kikanda

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amefanya mazungumzo ya simu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Ugiriki, George Gerapetritis, jioni ya leo Alhamisi.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, mawaziri hao wawili walijadili katika mazungumzo hayo masuala yanayohusu uhusiano wa pande mbili, pamoja na maendeleo ya hivi karibuni katika masuala ya kimataifa na kikanda.

Mazungumzo hayo yamefanyika katika wakati ambapo masuala mbalimbali ya kikanda na kimataifa yanaendelea kuwa sehemu muhimu ya mijadala ya kidiplomasia kati ya nchi mbalimbali.