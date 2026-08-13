Iran: Hakuna meli inayoweza kupita Mlango wa Hormuz bila idhini na ufuatiliaji wa Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - /ABNA-, Msemaji wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya (s), Kanali Ibrahim Zolfaghari, amesema madai ya Marekani kwamba meli zinaweza kupita kwa kawaida kupitia Mlango wa Hormuz yanaonyesha udhaifu na kukata tamaa kwa jeshi la Marekani.

Katika ujumbe wake uliotolewa leo Alhamisi, Zolfaghari amesema madai hayo si chochote zaidi ya uongo, akisisitiza kuwa hakuna meli inayoweza kusafiri kwa usalama kupitia Mlango wa Hormuz bila kupata idhini na kufanyiwa ufuatiliaji na vikosi vya kijeshi vya Iran.

Amesema Mlango wa Hormuz, kama ilivyokuwa hapo awali, uko chini ya usimamizi na udhibiti kamili wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ameongeza kuwa meli za kibiashara na meli za kusafirisha mafuta haziwezi na hazitaweza kusafiri kwa usalama katika njia hiyo bila idhini na ufuatiliaji wa vikosi vya Iran.

Msemaji huyo amesema viongozi na jeshi la Marekani wamewahi kushuhudia uwezo na uimara wa wananchi wa Iran pamoja na wanajeshi wa Iran, akisisitiza kuwa nguvu hiyo imeendelea kudhihirika hadi sasa.

Aidha, Zolfaghari amesema Marekani daima imekuwa ikitafuta kuleta uovu na kuzidisha ukosefu wa usalama katika eneo hilo, akieleza kuwa vitisho vya Marekani vitasababisha zaidi kushindwa na kukatishwa tamaa kwake mbele ya maandalizi ya vikosi vya Iran.

Mwisho, amesema vikosi vya kijeshi vya Iran vinafuatilia kwa karibu harakati zote za Marekani na Israel katika eneo hilo, na kwamba havitasita kulinda haki za wananchi wa Iran, mamlaka ya kitaifa, pamoja na malengo ya Mapinduzi ya Kiislamu na nchi ya Iran.

Amesisitiza kuwa jeshi la Iran litajibu tishio lolote kwa aina yoyote na kwa kiwango chochote kwa nguvu zaidi kuliko hapo awali.