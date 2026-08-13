Iran: Seli mbili za makundi ya kigaidi zakamatwa kusini mashariki mwa nchi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Wizara ya Usalama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kuvunjwa kwa seli mbili zilizopangwa za makundi ya kigaidi na kitakfiri katika mkoa wa Sistan na Baluchestan, kusini mashariki mwa nchi.



Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara hiyo leo Alhamisi, seli hizo ziligunduliwa wakati zilipokuwa zikiingia nchini Iran. Operesheni hiyo ilifanywa na vikosi vya usalama vya mkoa wa Sistan na Baluchestan katika mji wa Khash, ambapo watu wanne waliokamatwa walidaiwa kuwa wanachama wa makundi hayo.



Wizara hiyo imeeleza kuwa watu wengine wawili waliuawa katika mapambano yaliyotokea kati yao na vikosi vya usalama.



Taarifa hiyo imeongeza kuwa operesheni hizo zilifanyika kupitia hatua za kiusalama na za kujilinda zilizotekelezwa na Idara ya Usalama ya Sistan na Baluchestan, kwa ushirikiano na wapiganaji wa Makao Makuu ya Quds ya Kikosi cha Ardhi cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu pamoja na Jeshi la Polisi.



Wizara ya Usalama imesema seli hizo zilikuwa zikihusishwa na makundi ya kigaidi na kitakfiri ambayo, kwa mujibu wa madai ya Wizara hiyo, yana uhusiano na vyombo vya ujasusi vya Marekani na Israel.