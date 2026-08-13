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Waziri wa Mambo ya Nje wa Norway: Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinakiuka sheria za kimataifa

13 Agosti 2026 - 22:06
Msimbo wa Habari: 1852273
Waziri wa Mambo ya Nje wa Norway: Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinakiuka sheria za kimataifa

Waziri wa Mambo ya Nje wa Norway, Espen Barth Eide, amesema Iran ina haki ya kujilinda kama zilivyo nchi nyingine duniani, akieleza kuwa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran tarehe 28 Februari vinapingana na sheria za kimataifa.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA, Waziri wa Mambo ya Nje wa Norway, Espen Barth Eide, amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kama zilivyo nchi nyingine zote duniani, ina haki ya kujilinda.

Eide amesema kuwa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran tarehe 28 Februari vinapingana na sheria zote za kimataifa.

Waziri huyo wa Norway alitoa kauli hiyo leo Alhamisi wakati akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari akiwa pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje wa Pakistan mjini Islamabad.

Aidha, Eide ameeleza kuunga mkono juhudi za Pakistan za kusaidia kurejesha amani katika eneo hilo kupitia njia ya upatanishi wa kidiplomasia.

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