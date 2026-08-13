Araghchi kwa Marekani: Mmefanya kosa kubwa sana kuhusu Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amesema Marekani imefanya kosa kubwa katika tathmini yake kuhusu Mlango wa Hormuz.

Araghchi amesema udhaifu wa kijasusi na tathmini zisizo sahihi za Marekani zimekuwa chanzo cha makosa ya mara kwa mara ya nchi hiyo, akitaja vita dhidi ya Iran kuwa mfano dhahiri wa hali hiyo.

Katika ujumbe aliouchapisha leo Alhamisi kupitia mtandao wa X, Araghchi amezieleza mamlaka za Marekani kuwa kosa kubwa zaidi kuliko habari za uongo ni taarifa za uongo zinazotumiwa kama msingi wa kufanya tathmini na maamuzi.

Amesema Marekani imekuwa ikikumbwa kwa muda mrefu na makosa ya mara kwa mara ya kimkakati kutokana na udhaifu wake katika masuala ya kijasusi.

Akizungumzia Mlango wa Hormuz, Araghchi amesema Marekani imefanya tathmini potofu kubwa sana kuhusu hali ya sasa ya eneo hilo.

Amehitimisha ujumbe wake kwa kuwataka viongozi wa Marekani kuwa makini na taarifa na tathmini wanazotumia katika kufanya maamuzi.